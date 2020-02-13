Анастасия Лях .12 февраля, 2020 2

Представители студии объяснили решение в разгар проката изменить название фильма «Хищные птицы», пишет The Verge.

По словам неназванного сотрудника компании, цель замены состоит в том, чтобы оптимизировать поисковые запросы пользователей на сайтах, занимающихся продажей кинотеатральных билетов.

Напомним, название «Хищные птицы и потрясающая эмансипация Харли Квинн» было заменено в американском прокате на «Харли Квинн: Хищные птицы».

Также напомним, что фильм стартовал очень слабо и на домашних экранах, и на международных, продемонстрировав худший старт среди всех дисишных экранизаций. Эксперты утверждают, что причина провала в плохом маркетинге и невразумительных трейлерах.