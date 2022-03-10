Анастасия Лях .10 марта, 2022 10

Как сообщает Deadline, студия Warner существенно сдвинула премьеры самых ожидаемых проектов 2022–2023.

Так, сиквел «Аквамена», получивший название «Аквамен и затерянное королевство», попадет в кинотеатры в марте 2023 вместо декабря 2022 (а в декабре выйдет «Шазам 2»). Многострадальный «Флэш» доберется до зрителей в июне 2023 вместо ноября 2022. А «Черный Адам» с Дуэйном Джонсоном перенесен с июля на октябрь 2022.

Также отложена премьера фэнтези «Вилли Вонка» с Тимоти Шаламе. Новая экранизация «Шоколадной фабрики», посвященная молодости ее эксцентричного директора, выйдет не в марте 2023, как было анонсировано, а в декабре того же года.