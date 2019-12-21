Анастасия Лях .21 декабря, 2019 6

Руководство студии ведет переговоры с компанией Universal, которая намерена выкупить права на создание анимаций по вселенной конструктора «Лего», сообщает Deadline.

Напомним, первый мультфильм, основанный на конструкторе, вышел в 2014 году. Он назывался «Лего. Фильм» и оказался очень успешным в прокате. К тому же получил теплый прием от критиков. Так что Warner продолжила эксплуатировать детский конструктор в серии сиквелов и спин-оффов .

Однако продолжение «Лего. Фильма» уже не смогло окупиться, а ответвление под названием «Лего. Фильм: Ниндзяго» и вовсе страшно провалилось. Так что Warner пришлось остановить разработку проекта «Лего. Фильм: Бэтмен 2».

Universal пока что не комментирует наметившуюся сделку и не озвучивает планы на дальнейшее развитие франшизы.