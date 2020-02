Анастасия Лях .12 февраля, 2020 0

Руководство киностудии, переживающее провал в прокате кинокомикса с участием Марго Робби, решило сменить название фильма, сообщает Screen Rant.

Лента, выпущенная в американский прокат под заголовком «Хищные птицы и невероятная эмансипация Харли Квинн» («Birds of Prey And The Fantabulous Emancipation of One Harley Quinn»), теперь получила название «Харли Квинн: Хищные птицы» («Harley Quinn: Birds of Prey»). Правда, с трудом верится, что это поможет.

Как мы уже писали, «Хищные птицы» стартовали на домашних экранах значительно хуже, чем прогнозировали аналитики. В премьерный уикенд феминистский экшен собрал 33,2 миллиона долларов, тогда как прогнозы сулили 50–55 миллионов. Международные сборы тоже оказались куда скромнее ожидаемых.

При этом англоязычные критики оценили ленту достаточно высоко. Но это тоже никак не помогло.