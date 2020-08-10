Анастасия Лях .10 августа, 2020 8

Студия запустила в производство экранизацию фантастического романа Гаса Кригера и уже успела назначить режиссером Джейсона Бейтмана, известного по успешному сериалу «Озарк», пишет The Hollywood Reporter.

Действие романа «Супермир» разворачивается в 2038 году, в мире, где не иметь суперспособности значит быть особенным, а обладать сверхъестественной силой значит быть обычным. В этом мире суперсила есть абсолютно у всех. Кроме одного-единственного человека — рядового офисного работника Игги. Но именно он, как несложно догадаться, в итоге станет единственной надеждой человечества на спасение.