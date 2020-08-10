Студия запустила в производство экранизацию фантастического романа Гаса Кригера и уже успела назначить режиссером Джейсона Бейтмана, известного по успешному сериалу «Озарк», пишет The Hollywood Reporter.
Действие романа «Супермир» разворачивается в 2038 году, в мире, где не иметь суперспособности значит быть особенным, а обладать сверхъестественной силой значит быть обычным. В этом мире суперсила есть абсолютно у всех. Кроме
Над сценарием поработает Марк Перес, который вместе с Бейтманом трудился над хваленым