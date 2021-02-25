Warner снимет фильм о первом супергерое-латиноамериканце
Анастасия Лях
.25 февраля, 2021
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На фото: Синий жук на страницах комиксов
Студия запустила в производство экранизацию дисишного комикса «Синий жук» о первом латиноамериканском супергерое, сообщает The Wrap.
Режиссером проекта назначен пуэрториканец Энджел Мануэль Сото, для которого это будет первый крупный проект в фильмографии. Сценарий напишет Гарет Даннет-Алкокер, на счету которого боевик «Мисс Пуля» с Джиной Родригес.
Главным героем выступит американо-мексиканский подросток по имени Хайме Рейес, который получил суперспособности от волшебного скарабея. В частности, мальчик обзавелся непробиваемой броней аки панцирем, которая оказалась фрагментом самой передовой инопланетной технологии.