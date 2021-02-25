Анастасия Лях .25 февраля, 2021 15

Студия запустила в производство экранизацию дисишного комикса «Синий жук» о первом латиноамериканском супергерое, сообщает The Wrap.

Режиссером проекта назначен пуэрториканец Энджел Мануэль Сото, для которого это будет первый крупный проект в фильмографии. Сценарий напишет Гарет Даннет-Алкокер , на счету которого боевик «Мисс Пуля» с Джиной Родригес.