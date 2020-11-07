Анастасия Лях .7 ноября, 2020 1

Студия приняла решение, которое может обернуться большими финансовыми потерями, так как сценарий триквела «Фантастических зверей», вероятно, придется переписать, а следовательно, отложить съемки, которые уже стартовали.

Об увольнении, которое последовало спустя несколько дней после того, как актер проиграл судебное дело о клевете против лондонской газеты The Sun, написал сам Джонни Депп у себя в Инстаграме. По словам артиста, студийное руководство попросило его отказаться от роли Гриндельвальда, и он принял просьбу с должными согласием и уважением. Также Депп добавил, что с решением суда не согласен и будет подавать апелляцию, так как для него важно донести до общественности правду и очистить свое имя.

Напомним, иск о клевете актер подал после того, как The Sun опубликовала ряд материалов о том, как Джонни Депп избивал свою бывшую жену Эмбер Херд. Суд признал, что двенадцать из четырнадцати описанных в статьях случаев избиения являются правдой.

Теперь Warner придется либо заменить Деппа другим актером, либо вовсе убрать Гриндельвальда, который был центральным антагонистом, из сюжета. Последнее повлечет за собой полное переписывание сценария и перенос продакшена на неопределенный срок.