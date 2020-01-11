Студия доверит искусственному разуму решения о том, запускать или не запускать в производство те или иные кинопроекты, сообщает The Hollywood Reporter.
ИИ будет оценивать перспективность каждого сценария, то есть потенциальную прибыль от проката, а затем выносить вердикт. Необходимую компьютерную программу предоставит компания Cinelytic, с которой Warner уже подписала договор.
Программа будет оценивать перспективность не только самого сюжета, но также той или иной звезды, запланированной для участия в проекте.
При этом сами создатели компьютерной системы оценивания признают, что с ее помощью невозможно спрогнозировать успех таких фильмов, как «Джокер», который вопреки всем предпосылкам стал большим кассовым хитом.
Фильм огонь, уже слили в сеть в HD качестве, я тут => shre.su/9NQG смотрел, что и вам рекомендую