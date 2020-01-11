Анастасия Лях .11 января, 2020 4

Студия доверит искусственному разуму решения о том, запускать или не запускать в производство те или иные кинопроекты, сообщает The Hollywood Reporter.

ИИ будет оценивать перспективность каждого сценария, то есть потенциальную прибыль от проката, а затем выносить вердикт. Необходимую компьютерную программу предоставит компания Cinelytic, с которой Warner уже подписала договор.

Программа будет оценивать перспективность не только самого сюжета, но также той или иной звезды, запланированной для участия в проекте.

При этом сами создатели компьютерной системы оценивания признают, что с ее помощью невозможно спрогнозировать успех таких фильмов, как «Джокер», который вопреки всем предпосылкам стал большим кассовым хитом.