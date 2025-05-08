sonyazhytkova .8 мая, 2025 8

CBS офіційно замовив новий спіноф із франшизи "Йеллоустоун", що стане прямим продовженням популярної вестерн-драми Тейлора Шерідана. У центрі історії — добре знайомий фанатам Кейс Даттон у виконанні Люка Граймса, який змінює ковбойський капелюх на значок маршала та виходить на слід злочинців у диких просторах Монтани.

У новому серіалі, що наразі носить робочу назву "Y: Marshals", Кейс Даттон лишає позаду землю Йеллоустоуна, щоб стати частиною елітного загону федеральних маршалів. Тут, серед безкраїх просторів Монтани, йому доведеться поєднувати інстинкти воїна, досвід морського котика й душу ковбоя, аби наводити порядок там, де закон давно втратив силу. На нього чекає жорстка боротьба зі злочинністю, складні моральні вибори та спроби зберегти крихку рівновагу між обов’язком, родиною і власною совістю.

Це ще не все. У дорозі — ще один серіал із пост-йеллоустонівського всесвіту під назвою "The Madison", який відійде від історії Даттонів. Події розгортатимуться в долині річки Медісон у центральній Монтані, де сім’я з Нью-Йорка намагається оговтатися від втрати. У головних ролях — зірковий склад на чолі з Мішель Пфайффер, Патріком Дж. Адамсом, Меттью Фоксом та іншими. Хоча серіал завершив зйомки наприкінці 2024 року, дату прем’єри поки не оголошено.

Як видно, Тейлор Шерідан не збавляє обертів і продовжує будувати свій телевізійний вестерн-всесвіт із масштабом справжнього фронтиру. І якщо "Йеллоустоун" — це вже легенда, то нові історії лише готують новий виток пригод, де на кону — честь, закон і життя на краю цивілізації. Як у старі добрі часи, тільки тепер — із федеральним значком.

Джерело: Мovieweb