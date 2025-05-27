sonyazhytkova .27 мая, 2025 0

Сара Мішель Ґеллар, яка здобула славу у фільмах "Я знаю, що ви скоїли минулого літа" та "Жорстокі наміри", натякнула на можливе повернення у всесвіт "Крику". Хоч її героїня, Сісі Купер, загинула у другій частині, акторка все ще мріє про нову зустріч із фанатами .

"Я все ще чекаю свого дзвінка", — поділилася вона в інтерв’ю Entertainment Tonight.

Наразі Сара Мішель Ґеллар не з’явиться у "Крику 7", який запланований до виходу в лютому 2026 року. Режисер і сценарист Кевін Вільямсон — творець оригінального фільму — зібрав у продовженні майже всіх культових персонажів, серед яких Нів Кемпбелл, Кортні Кокс і Девід Аркетт. Проте повернення яскравої Сісі Купер поки залишається загадкою. Відомо, що у фільмі з’являться навіть герої, які вже давно "померли" у франшизі — як-от Біли Луміс та інші. Чи вдасться повернути й героїню Ґеллар — поки що невідомо.

Попри це, фанати вірять: якщо у "Крику" вдається воскресити минуле, то і Сісі ще може отримати другий шанс. Адже смерть у жанрі хорору — не завжди кінець. Чи не приховує собі ця франшиза ще більш моторошних сюрпризів? Чи готові ми побачити повернення давно забутих привидів минулого?

Поки що залишається лише чекати — і сподіватися, що Сара Мішель Ґеллар таки почує той загадковий дзвінок, який поверне її у світ страху й тривоги. А поки що… хтозна, хто з улюблених героїв прокинеться з темряви наступного разу?

Джерело: Мovieweb