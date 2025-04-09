sonyazhytkova .9 апреля, 2025 12

Сервіс Max поділився першим моторошним тизером до "Ласкаво просимо до Деррі" — серіалу-приквелу за мотивами культового роману Стівена Кінга "Воно", який водночас є приквелом до стрічок "Воно" та "Воно 2" режисера Енді Мушетті.



У новому відео, яке стало частиною проморолика "Скоро на Max", глядачам показують юну компанію — ймовірно, нову версію Клубу невдах — що йде під залізничним мостом із велосипедами. Їхні імена поки не розголошуються, що лише підсилює інтригу.

Далі — напружена сцена з дівчинкою, яка з острахом промовляє: "Я чула голоси". Згущується атмосфера жаху: персонаж Йована Адепо із завмерлим поглядом дивиться на червону повітряну кулю, що зависла серед гілок дерева. І хоча самого Пеннівайза в кадрі немає, його пронизливий, хижий сміх лунає з темряви, нагадуючи, що клоун поруч. У фіналі ролика — ще одна дитина, яка зазирає в зловісну каналізацію... і кричить просто в об'єктив.

Дія серіалу розгортається в 1960-х роках — саме таку часову рамку обрали Енді Мушетті, його сестра-співавторка Барбара Мушетті та сценарист Джейсон Фукс, які разом розробили шоу. Основою слугує історія, яку батько Майка Генлона розповідав синові у книзі: про те, як під час служби в армії відкрив бар Black Spot — місце, що стало символом надії й свободи, але було знищене расистською групою. Та, як підозрює Майк, істинне зло тоді мало інше ім’я — Воно.

У головних ролях — Йован Адепо, Кріс Чок, Тейлор Пейдж, Джеймс Ремар і Стівен Райдер. Дата прем'єри поки не розкрита, але "Ласкаво просимо до Деррі" вийде у 2025 році.

І хоча Пеннівайз ще ховається в тіні, його присутність відчутна в кожному кадрі. Він знову повертається до Деррі — і цього разу, можливо, ще страшніший, ніж раніше…

Джерело: Gamesradar