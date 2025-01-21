sonyazhytkova .21 января, 2025 2

Акторка згадала культового режисера та близького друга у день, коли йому мало б виповнитися 79 років.

Вона поділилася в Instagram спільною світлиною, додавши щемливий підпис: "З Днем народження, tidbit. Я любитиму й сумуватиму за тобою щодня до кінця свого життя". Відомо, що Лінч полюбляв вигадувати прізвиська для своїх муз: Лору він називав "tidbit", Наомі Воттс - "buttercup", Патрицію Аркетт - "solid gold", а Кайла Маклахлена - "kale".

Співпраця Дерн і Лінча розпочалася у 1986 році з фільму "Синій оксамит", де вона виконала роль Сенді Вільямс - дочки детектива, яка допомагає розслідувати моторошну справу, пов'язану із загадковим відрізаним вухом. Ця робота стала значущою у кар'єрі акторки поряд із фільмом "Маска" (1985).

У 1990 році Дерн повернулася на знімальний майданчик Лінча у кримінальній драмі "Дикі серцем", в якій зіграла Лулу - дівчину, що разом із коханим, персонажем Ніколаса Кейджа, намагається втекти від переслідувачів, яких найняла її владна мати. Фільм став екранізацією однойменного роману Баррі Гіффорда.

Згодом акторка з'явилася у психологічному трилері "Внутрішня імперія" (2006) та у третьому сезоні культового серіалу "Твін Пікс", що повернувся на екрани через 25 років після виходу першого сезону.

На честь дня народження Лінча його діти закликали прихильників з усього світу приєднатися до 10-хвилинної медитації, щоб вшанувати його пам'ять.

Джерело: Deadline