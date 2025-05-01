sonyazhytkova .1 мая, 2025 7

Айрін Де Ніро, донька легендарного актора, вперше публічно розповіла про своє життя після трансгендерного камінг-ауту. У відповідь батько, Роберт Де Ніро, висловив безумовну любов і підтримку. Їхня історія — про прийняття, родинну повагу та право бути собою.

Дворазовий володар "Оскара" і батько сімох дітей, не залишив сумнівів у своїй позиції: любов до дитини — понад усе. Після того як його син Аарон Де Ніро публічно оголосив, що є трансгендерною жінкою, актор виступив із короткою, але емоційною заявою:

"Я любив і підтримував Аарона як свого сина, тепер я люблю й підтримую Айрін як свою доньку. Я не розумію, чому це має бути сенсацією... Я люблю всіх своїх дітей", — сказав він у коментарі для Deadline.

Айрін, донька актриси Тукі Сміт і сестра-близнючка Джуліана, поділилася своєю історією в інтерв’ю для видання Them. Вона розповіла про дитинство, яке провела далеко від уваги преси, і подякувала батькам за бажання подарувати їй звичайне життя:

"Жоден батько не ідеальний, але я вдячна, що вони обоє хотіли вберегти мене від публічності".

Проте тепер, опинившись у центрі уваги, Айрін визнає:

"Я була помітною, але не думаю, що мене бачили. Бути видимою — не те саме, що бути побаченою".

Після публікації інтерв’ю Айрін отримала велику хвилю підтримки в соцмережах. Вона подякувала кожному за теплі слова, зізнавшись, що ще не звикла до такої уваги. У своєму пості в Instagram вона зазначила, що наразі просто звичайна дівчина з телефоном, тому вибачається, якщо не встигає відповісти на всі повідомлення.

Айрін також поділилася, що черпала натхнення від трансгендерних жінок, які відверто ділилися своїми історіями в публічному просторі. Особливо її надихнула Лаверн Кокс, яка відкрито говорить про свою трансгендерність. Це допомогло Айрін зрозуміти, що для неї також ще не пізно змінювати своє життя та бути справжньою.

Ця історія — не лише про трансгендерність. Вона про щось значно глибше: про родинну любов, що не підвладна умовностям, і про батька, який не зважає на соціальні ярлики, а просто — любить. Як і має бути в справжній родині.

Джерело: Deadline