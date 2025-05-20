sonyazhytkova .20 мая, 2025 12

Ікона 2000-х та обличчя культового серіалу "Секс у великому місті" була за крок до того, аби попрощатись із роллю, що змінила її життя. Акторка зізналась: після пілотного епізоду вона попросила агента "вилучити" її з проєкту HBO.

Хоча сьогодні важко уявити когось іншого у ролі Керрі Бредшоу, Сара Джессіка Паркер зізнається — спочатку вона зовсім не була в захваті від ідеї стати телезіркою. У нещодавньому епізоді подкасту Are You a Charlotte?, який веде її колега по серіалу Крістін Девіс, акторка пригадала, як панікувала після того, як HBO офіційно замовив серіал у 1997 році.

"Зйомки пілоту були приємними. Але коли серіал узяли в роботу, я злякалася. Подумала: 'Я не створена для телебачення. Це не моє життя'", — поділилась Паркер. За її словами, її пригнічувала сама думка про рутину: "Одна й та ж історія знову і знову... Мені завжди щастило з короткими проєктами: класні ролі, хороші актори, талановиті режисери — і далі поїхали. А тут мене ніби щось стискало зсередини".

Паркер довгий час працювала як "мандрівна" акторка, поєднуючи телебачення, кіно й театр. Її лякала стабільність, яка могла стати кліткою: "Здавалося, що хтось затуляє мені рот. Це було дуже дивне відчуття". Вона навіть звернулась до свого агента з проханням: "Будь ласка, витягни мене з цього". У відповідь їй запропонували компроміс: знятися хоча б рік, а якщо не сподобається — піти.

Та все змінило знайомство з легендарною костюмеркою Патрицією Філд — саме вона задала той самобутній стиль, який став візитівкою серіалу. Для Сари "Секс і місто" перестав бути тягарем і перетворився на територію моди, свободи і гри. Відтоді знімальний майданчик став для неї другим домом, а роль Керрі — частиною душі.

Проєкт, заснований на колонках Кендес Бушнелл, протримався шість сезонів на HBO і відкрив нову сторінку в телебаченні. Він подарував два фільми, молодіжний приквел "Щоденники Керрі" та продовження "І просто так...", третій сезон якого стартує вже 29 травня.

Сьогодні важко уявити Нью-Йорк без Керрі Бредшоу — як і Сару Джессіку Паркер без її туфель Manolo. І хоча спершу вона сумнівалась, доля знала краще: іноді варто залишитись, навіть коли хочеться втекти. Бо саме в таких моментах і народжуються легенди.

Джерело: Deadline