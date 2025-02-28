sonyazhytkova .28 февраля, 2025 14

Акторка вшанувала пам’ять своєї колеги по культовому серіалу "Баффі – переможниця вампірів", яка пішла з життя у віці 39 років.

"Мішель, послухай мене. Послухай. Я люблю тебе. Я завжди буду тебе любити", – написала Ґеллар в Instagram, додавши серію спільних фотографій. – "Найважче в цьому світі – це жити в ньому. Я буду хороброю. Я житиму... за тебе".

Мішель Трахтенберг знайшли непритомною у її квартирі в Нью-Йорку, де вона була оголошена мертвою. Поліція не виявила ознак насильницької смерті, а причину зараз встановлює судмедекспертиза.

Акторка приєдналася до "Баффі" у п’ятому сезоні 2000 року, зігравши Дон Саммерс, молодшу сестру головної героїні. Після завершення серіалу у 2003 році вона знялася в низці відомих проєктів, серед яких культова комедія "Євротур", спортивна драма "Крижана принцеса", а також "Пліткарка", де виконала роль Джорджини Спаркс – однієї з найяскравіших інтриганок серіалу.

Сум за Трахтенберг висловили також її колеги, серед яких Блейк Лайвлі, Джеймс Марстерс і Девід Бореаназ. Світ втратив талановиту актрису, але її персонажі та пам’ять про неї залишаться в серцях глядачів назавжди.

Джерело: Deadline