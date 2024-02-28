sonyazhytkova .28 февраля, 2024 6

Навіть з успішною роллю у серіалі "Річер", актору довелося довго чекати на свій великий прорив у Голлівуді.

Під час бесіди з журналістами Men's Health, актор згадав одну з ролей, яка могла стати ключовою в його кар'єрі – він міг зіграти Тора. Хоча Рітчсон не приєднався до Всесвіту Marvel, він згадав прослуховування на роль Бога Грому у фільмі "Тор" 2011 року, проте не пройшов далі через своє переконання, що його зовнішність вирішить усе.

"Я не сприймав це серйозно. Я вважав, що мені просто кинуть роль, якщо я виглядатиму схоже", - розповів він.

Проте виявилося, що погляд Рітчсона на ситуацію був помилковим. Він визнав, що після прослуховування його команда повідомила, що "роль вже була майже його", і що він просто "не володів необхідними акторськими навичками". Звісно, це відкрило дорогу Крісу Хемсворту, який блискуче відіграв Тора і став невід’ємною частиною Marvel.

Попри те, що Рітчсон мав обмежений досвід у супергеройському жанрі, з'явившись як Аквамен у серіалі "Смалява", це не стало великим проривом, на який він розраховував. Після майже десяти років проєкт "Річер" відкрив йому двері до безлічі можливостей. І зараз, за його власними словами, він зрозумів, що його життя кардинально змінилося.

Джерело: Мovieweb