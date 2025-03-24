sonyazhytkova .24 марта, 2025 9

Що спільного між Джоном Макклейном, Термінатором і Роккі? Вони рятують своїх акторів, коли фільм провалюється. Зірка Marvel поділився цінною порадою, яку отримав від Брюса Вілліса ще під час зйомок "Міцного горішка 3" у 1994 році.

В інтерв’ю Vanity Fair, приуроченому до 70-річчя Вілліса, Семюель Л. Джексон розповів, що тоді його колега дав йому ключову пораду: знайти персонажа, до якого можна буде завжди повертатися.

"Брюс сказав: 'Сподіваюся, тобі вдасться знайти героя, який допоможе пережити невдалі фільми. Арнольд має Термінатора, Сильвестр – Роккі та Рембо, а я – Джона Макклейна'", – згадує Джексон.

Тоді актор не надто замислився над цими словами, аж поки не отримав роль Ніка Ф’юрі у Marvel. Дев’ятифільмовий контракт перетворив цього персонажа на його власну "рятувальну жилетку".

З того часу Джексон зіграв Ф’юрі в більш ніж десяти блокбастерах, які разом зібрали понад 12,8 мільярда доларів у світовому прокаті. Однак для актора важливіше не гроші й навіть не нагороди.

"Я ніколи не дозволю 'Оскару' визначати мій успіх", – зізнався він у 2022 році. Джексон віддає перевагу культовим персонажам і веселощам: "Я краще буду Ніком Ф’юрі чи знову махатиму світловим мечем як Мейс Вінду".

Що ж, слова Вілліса стали пророчими – і не лише для Джексона. Але чи є у сучасних акторів такі незабутні ролі, до яких вони можуть повертатися знову і знову?

Джерело: Deadline