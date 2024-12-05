sonyazhytkova .5 декабря, 2024 5

Акторка, відома роллю Тіффані Валентайн у горор франшизі "Чакі", розповіла, що після розлучення з Семом Саймоном у 1991 році отримала свою частку від "Сімпсонів". Саймон — один із творців цього легендарного шоу, разом із Меттом Ґрейнінґом та Джеймсом Л. Бруксом.

"Мій колишній чоловік — Сем Саймон, творець Сімпсонів", — поділилася Тіллі в ефірі The Real Housewives of Beverly Hills. "Ми були разом близько десяти років, з яких сім — у шлюбі. Після розлучення я отримала частку від серіалу. Тоді ніхто не міг передбачити, що Сімпсони переживуть десятиліття. Щодня дякую Сему за це".

За даними Radar, Тіллі дісталася 30% чистого прибутку Саймона від серіалу. Сімпсони, що нині перебувають у 36-му сезоні, здобули 36 премій "Еммі" і стали основою для повнометражного фільму, випущеного в 2007 році.

Тіллі навіть пожартувала над своїм шлюбом, з'явившись в епізоді Сімпсонів "Gone Abie Gone" (24-й сезон), де вона грала саму себе. В одній зі сцен вона дає пораду щодо покеру: "Починайте з грошей від Сімпсонів, використовуйте дитячий голос і вигравайте все, що можна".

Джерело: Deadline