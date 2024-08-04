sonyazhytkova .4 августа, 2024 6

Актор розповів, що взяв за основу свого персонажа-маніяка у фільмі М. Найт Ш'ямалана "Пастка" деяких "людей з нашої індустрії". Він пояснив, як разом з режисером вдалося зробити так, щоб глядачі співчували цьому герою.

"Найт, як завжди, прагне дати аудиторії новий досвід", - розповів Гартнетт Entertainment Weekly. "Він займається цим усе своє життя. Він може розповісти історію про привидів з точки зору самого привида. Або зобразити вторгнення інопланетян, не показуючи самих інопланетян. Цей фільм - це трилер у закритому просторі з перспективи антагоніста. Це як 'Міцний горішок' з точки зору Ганса Грубера".

"Пастка" розповідає про Купера (Джош Гартнетт), люблячого батька, який веде свою доньку Райлі (Аріель Донохью) на великий концерт її улюбленої співачки, де поліція проводить операцію з затримання маніяка на прізвисько М'ясник, яким і є Купер.

"Є багато керівників, політиків, людей у нашій індустрії... багато тих, хто на вершині", - сказав Гартнетт про своє натхнення. "Вони не бояться переступати через інших або робити жахливі речі заради досягнення своєї мети, і відсутність емпатії є значним знаком психопатії. Чи вбивають вони людей чи ні, я зустрічав таких людей, розумієте? Тож було легко зробити це ще більш яскраво та інтенсивно".

М. Найт Ш'ямалан зазначив, що під час створення фільму з точки зору вбивці він прагнув бути максимально обережним. Він акцентував увагу на тому, що цей персонаж стає живим і грайливим у напружених ситуаціях, але коли з'являються крупні плани, видно його паніку. По мірі розвитку сюжету крупні плани стають все ближчими, перетворюючи це на кошмар.

Джерело: Deadline