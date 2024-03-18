sonyazhytkova .18 марта, 2024 2

Нещасний випадок, що стався понад рік тому, призвів до серйозних травм для Реннера та тривалого періоду відновлення. Проте, навіть у ці важкі часи, він знайшов підтримку та радість в спілкуванні зі своїм колегою зі Всесвіту Marvel.



Нещодавно Джеремі Реннер, відомий своєю роллю Соколиного ока у серії "Месники", розповів журналу People про важливу роль, яку відіграв Дауні-молодший під час його перебування в інтенсивному відділенні. Актор пояснив, як гумор колеги допомагав йому забути про сильний біль, який він відчував, підкресливши, що справжня дружба має цілющу силу, особливо в тяжкі моменти. Раннер сказав:

Ми чудово спілкувались по FaceTime, наче ми ходили на побачення. Він казав: 'Чувак, головне, щоб ти гарно виглядав. Мені байдуже, як ти себе почуваєш головне - щоб ти виглядав красиво, це важливо'".

Підтримка Дауні-молодшого виявилася більшою, ніж просто телефонні дзвінки. Він і його дружина, Сюзан, з великим задоволенням переглядають серіал "Мер міста Кінгстаун" з Реннером і висловили своє очікування стосовно його повернення у шоу. Актор згадав підбадьорливі слова Дауні-молодшого: "Тобі потрібно повернутися, щоб зняти 'Мера', тому що нам цікаво, що буде далі". Ця злагода гумору та теплоти з боку Дауні-молодшого показала глибину їх зв'язку за кадром.

Джерело: Мovieweb