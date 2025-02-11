sonyazhytkova .11 февраля, 2025 10

Тріумф "Гладіатора II" минулого року був цілком очікуваним – фанати понад два десятиліття сподівалися на продовження легендарної історії. Але, як виявилося, оригінальна стрічка Рідлі Скотта могла мати зовсім інший вигляд. Головного героя міг втілити не Рассел Кроу, а Гібсон – якби не його зайнятість у іншому проєкті.

Виступаючи на MegaCon Orlando, ветеран кіно зізнався, що Скотт запропонував йому роль Максимуса Децима Мерідія.

У 90-х Гібсон був на піку популярності завдяки фільмам "Хоробре серце", "Теорія змови", "Виплата" та "Викуп". Однак через зйомки у "Патріоті" він змушений був відмовитися, що згодом перетворило "Гладіатора" на одне з тих "а що, якби...?" запитань у його кар'єрі.

"Ти озираєшся назад і думаєш: 'Шкода, що я цього не зробив'", – розповів актор. "Рідлі прийшов до мене з 'Гладіатором', але я був зайнятий 'Патріотом'. Тож роль дісталась Расселу, і він чудово впорався".

"Гладіатор" отримав 12 номінацій на "Оскар" і здобув п'ять статуеток, зокрема за "Найкращий фільм" та "Найкращу чоловічу роль" для Кроу. Важко уявити когось іншого у цій ролі, адже саме його потужне виконання зробило Максимуса культовим персонажем.

Мел Гібсон, хоч і не став частиною "Гладіатора", не збавляє обертів. Його останній трилер "Небезпечний рейс" провалився в прокаті, але режисер уже будує амбітні плани. У подкасті Джо Рогана він зізнався, що працює над "Воскресінням Христа" — продовженням "Страстей Христових", яке, за його словами, стане "подорожжю в інші світи". Зйомки мають стартувати у 2026 році.

А поки що можна поринути в перевірену класику: "Гладіатор" і його сиквел доступні на Paramount+, а "Небезпечний рейс" вийде в цифрі 14 лютого.

Джерело: Мovieweb