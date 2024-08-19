sonyazhytkova .19 августа, 2024 0

Девід Крейн та Марта Кауфман, шоуранери легендарного ситкому 1990-х років, розповіли, що NBC змусила їх переглянути одне з рішень Моніки Геллер (Кортні Кокс) у першій серії.

Моніка, одна з шести знакових персонажів, чиї життя та пригоди тривалий час захоплювали глядачів, спочатку зіткнулася з проблемами, які були під пильною увагою керівників NBC.

У пілотному епізоді "Той, де Моніка отримує сусіда" Моніка проводить ніч з хлопцем, з яким зустрілася вперше. Він представляється як "Павло винний" і шокує її зізнанням про те, що не мав сексу протягом двох років. Однак згодом з'ясовується, що Павло обманює Моніку, намагаючись викликати в неї співчуття.

Згідно з The Hollywood Reporter, керівництво NBC було незадоволене цим моментом у сценарії. Крейн розповідає: "Керівник сказав: 'Моніка нам не сподобається, адже вона проводить ніч з хлопцем на першому побаченні'. Ми доводили, що це насправді робить її більш симпатичною".

NBC вирішила перевірити, як аудиторія сприйме Моніку після цього епізоду. Мережа розподілила на репетиції анкету з явно упередженими питаннями, щоб дізнатися, чи сподобається глядачам Моніка, якщо вона проведе ніч з хлопцем на першому побаченні. Питання звучало: "Як ви вважаєте, коли Моніка спить з хлопцем на першому побаченні, чи є вона а) повією, чи б) шлюхою?".

Відповіді на анкети приголомшили керівництво, яке зрештою зрозуміло свою помилку: глядачі вважали ситуацію незначною і писали, що "все гаразд". Жодна з запропонованих відповідей не була обрана, що, ймовірно, надало шоураннерам свободу у розвитку сюжетних ліній протягом всього серіалу.

Джерело: Мovieweb