sonyazhytkova .29 октября, 2023 10

У найнесподіваніший момент, коли фінал "Divergent" знаходився на межі провалу, Netflix став спасінням для цієї епічної історії.

Останній фільм "Divergent" майже опинився на Netflix. Картина, яка выйшла на екрани у 2014 році, відзначається неординарним сюжетом у жанрі молодіжних адаптацій. Попри популярність таких історій серед глядачів, фільм вирішив не обмежуватися оригінальним сюжетом Вероніки Рот.

Знаменита серія почалася з великої надії, швидко зайнявши своє місце серед блокбастерів для молоді. Але інтрига зросла, коли третій фільм, не зробив великих касових зборів, як очікувалося. Ця несподівана подія сильно вплинула на майбутнє франшизи.

Хоча широко обговорювалося, що Lionsgate розглядав варіант зробити останню частину телевізійним фільмом для Starz, The Hollywood Reporter розкрив ще цікавіший сюжет: Netflix також, на певний момент, виявив зацікавленість у виробництві стрічки, запланованого як великий фінал.

Але чому потрібно було рятувати останню частину? Продюсер Ерік Фейґ розповів, що на відміну від інших фільмових серій, таких як "Сутінки" і "Голодні ігри", які обрали поділ останніх книг з виключно творчого підходу, рішення розділити заключну частину "Divergent" було обумовлено іншими причинами. Фейґ виражає сумнів такого підходу. "Я не впевнений, що це було корисним з точки зору творчості" - зауважив продюсер.

Тож, головне питання полягає в тому, що могла би включати остання частина франшизи? Це довгоочікуване завершення було призначене для того, щоб сплести історії Тріс (Шейлін Вудлі) та інших персонажів навколо неї, відтворюючи кінець книги "Альгіант". Коли Рот запитали про її почуття стосовно відмінностей між фільмами та її книгами, вона висловила відчуття спокою. "Фільми рухалися іншим шляхом, ніж книги", - сказала письменниця в інтерв'ю для People. З її точки зору, зміна побудови сюжету природно призводить до зміненого фіналу. "Для мене вони виглядають завершеними", - сказала вона про третій фільм.

Джерело: Мovieweb