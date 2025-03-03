sonyazhytkova .3 марта, 2025 10

Цьогорічна церемонія вручення престижої премії стала не лише святом кіно, а й нагадуванням про тих, хто щодня рятує життя.

Під час шоу ведучий Конан О’Браєн віддав шану пожежникам, які боролися з нищівними лісовими пожежами в Лос-Анджелесі цього січня.

Щоб вшанувати героїв, О’Браєн запросив на сцену групу рятувальників із різних районів Лос-Анджелеса, дозволивши їм пожартувати на тему, яка була б для нього "занадто гарячою". Один із них, капітан LAFD Ерік Скотт, викликав сміх у залі, сказавши:

"Ми співчуваємо всім, хто втратив свої домівки… І особливо продюсерам Джокера 2".

Ще один пожежник пожартував, що Тімоті Шаламе міг не отримати роль у фільмі "Цілковитий незнайомець", тому що співав пісні Боба Ділана надто добре.

Протягом вечора О’Браєн неодноразово згадував про наслідки пожеж та віддавав шану людям, без яких Голлівуд не зміг би існувати.

"Давайте не забуватимемо, заради чого ми тут. 'Оскар' – це визнання важкої праці майстрів своєї справи, які щороку створюють магію кіно, попри всі труднощі, зокрема й нищівні лісові пожежі".

На екрані з’явилося посилання для пожертв, а перед церемонією CEO Disney Боб Айґер зізнався, що понад 150 співробітників компанії втратили свої домівки через стихію.

До речі, сам О’Браєн – один із тих, хто залишився без житла через пожежу. Ведучий не згадував про це на сцені, але поки Голлівуд святкує, він досі мешкає в готелі.

Джерело: Deadline