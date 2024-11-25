sonyazhytkova .25 ноября, 2024 7

Як повідомляє The Hollywood Reporter, серед претендентів на цю роль був і Майлз Теллер, зірка стрічки "Топ Ґан: Меверік". Проте саме харизматична гра Мескаля у драматичному серіалі "Нормальні люди" від Hulu підкорила Рідлі Скотта та продюсерів фільму.

Продюсер Даг Вік поділився, що студії зазвичай обирають зірок із уже визнаним ім'ям, однак жоден з кандидатів не зміг перевершити Пола Мескаля.

Незважаючи на те, що Тімоті Шаламе вже був визнаною зіркою Голлівуду, з успішними ролями у таких фільмах, як "Назви мене своїм ім’ям", "Маленькі жінки" та "Дюна", творці вирішили зробити ризикований вибір на користь ірландця. Мескаль, хоча й мав досвід роботи в незалежному кіно, зокрема у фільмах "Після сонця" та "Всі ми незнайомці", вразив Рідлі Скотта своїм емоційним діапазоном і глибиною в ролі у серіалі "Нормальні люди". Це був крок у бік свіжої, незвичної для франшизи кандидатури, і він не прогадав.

Події "Гладіатора 2", який уже можна побачити в кінотеатрах, розгортаються через 20 років після завершення першої частини. Дорослий Люціус, син Максимуса і Луцилли, стає новим героєм історії. Після руйнування його дому він змушений повернутися до Риму, щоб стати гладіатором і помститися за втрату.

У фільмі, крім Мескаля, з'являться Педро Паскаль у ролі Маркуса Акація, Дензел Вашингтон як Маркініус, а також Джозеф Квінн і Фред Гечінгер в ролях братів-імператорів Гети та Каракалли. Конні Нільсен повернеться до своєї ролі Луцилли, а Дерек Джекобі знову в образі сенатора Гракхуса.

Хоча Тімоті Шаламе цього разу не візьме участі в гладіаторських боях, вже наступного року він повернеться на великі екрани у ролі Боба Ділана в байопіку "Повна невідомість", який уже здобуває увагу завдяки чуткам про можливі номінації на "Оскар".

Джерело: Gamesradar