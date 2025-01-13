sonyazhytkova .13 января, 2025 5

Двічі номінований на "Оскар" актор зізнався, що попри вражаючий успіх у кіно, йому все ще важко досягти фінансової стабільності. Про це він розповів в інтерв'ю програмі African Voices Changemakers на CNN.

Джимон Хонсу, який народився в Беніні, здобув популярність завдяки ролям у таких культових фільмах, як "Гладіатор" Рідлі Скотта, "Амістад" Стівена Спілберга, "Кривавий діамант" з Дженніфер Коннеллі та Леонардо Ді Капріо, а також "Американці". Саме за останні два він отримав номінації на "Оскар". Однак, за словами актора, його талант часто недооцінюють, а гонорари залишаються низькими.

"Я досі борюся за те, щоб забезпечити себе", — зізнався актор. "Я працюю у цій індустрії вже понад 20 років, знімаюся у великих проєктах і маю дві номінації на 'Оскар', але фінансово мені досі складно. Я явно недооцінений".

Згадуючи свій прорив у 1997 році завдяки ролі лідера повстання рабів у фільмі "Амістад", Хонсу зазначив, що його могли оминути увагою на "Оскарі" через ксенофобію і расизм.

"Мене номінували на 'Золотий глобус', але проігнорували на 'Оскарі', заявивши, що я ніби щойно 'зійшов із корабля'", — розповів він. "Хоча я чудово виконав цю роль, вони не вважали мене актором, якого варто поважати. Поняття різноманіття ще має пройти довгий шлях. Системний расизм не зникає швидко".

У попередніх інтерв'ю Джимон Хонсу не раз висловлював розчарування через несправедливу оплату своєї праці. Актор зізнається, що досі не отримав ролі, яка б справедливо оцінювалася фінансово. Він також зауважує, що багато його колег, навіть з меншими досягненнями, значно краще забезпечені. Це, за його словами, вказує на обмежене сприйняття деякими людьми його таланту та потенціалу.

Незважаючи на труднощі, актор не зупиняється. Попереду в Джимона Хонсу кілька захоплюючих проєктів: серед них горор "Монстр" від Даррена Лінна Боусмана, трилер про акул "Під штормом" з Фібі Дайневор і психологічний трилер "Ревнитель" з Коді Сміт-МкФі.

Джерело: Deadline