sonyazhytkova .8 ноября, 2024 6

Режисер майбутнього готично-вампірського горору розкрив захоплюючі деталі створення фільму, зокрема про роботу з тренованими пацюками, кількагодинний макіяж та інтенсивну підготовку головної героїні до її ролі.

На ексклюзивному показі для представників гільдій та преси Focus Features презентував довгоочікуваний фільм жахів Роберта Еггерса "Носферату". Після перегляду відбулася бесіда з лауреатом Оскара Гільєрмо дель Торо, під час якої Еггерс розповів про роботу над фільмом.

Лілі-Роуз Депп, яка виконала роль Елен Хаттер — дружини персонажа Ніколаса Хоулта, Томаса, — продемонструвала вражаючі сцени, де її тіло гнеться в абсолютно неприродні позиції. Дель Торо, дізнавшись про підготовку акторки, згадав, що на зйомках його майбутнього фільму "Франкенштейн" він використовував спеціаліста з буто-танцю для роботи з акторкою, і запитав, чи зробив це Еггерс для Депп.

"Так, ми працювали з хореографинею Марі Габріель Роті, яка також була з нами на зйомках 'Північного віку'. Лілі витратила багато часу на тілесні тренування", — пояснив режисер. Результат виявився настільки вражаючим, що Еггерс підкреслив: "Багато хто сумнівався, чи використовували ми CGI, але все, що ви побачите, Лілі зробила власними силами".

Коли йшлося про створення образу Орлока, Еггерс зацікавився, як виглядав би мертвий трансильванський аристократ, і який стиль зачіски йому підходив би. Це запитання призвело до кількагодинних сеансів макіяжу для Білла Скарсґарда, який витримував до шести годин на кріслі, аби втілити цей унікальний образ.

Особливу увагу на зйомках привернули пацюки — їх у фільмі більше 5000, і більшість з них були справжніми. Коли вони з'являються на передньому плані, це реальні тварини, тоді як у фоні використано комп'ютерну графіку. Проте, як зауважив режисер, працювати з ними було не так просто: "Я не знав, що пацюки мають проблеми з контролем сечовипускання, і запах був жахливий", — зізнається Еггерс.

Режисер також висловив подяку своєму продюсеру Крісу Колумбусу, який відігравав важливу роль у створенні візуальних елементів фільму, допомагаючи не лише передавати зміст, але й візуально підкреслювати кожен важливий момент.

Завдяки всім цим зусиллям, фільм обіцяє стати справжнім кінематографічним досвідом, і вже 25 грудня глядачі зможуть побачити результат.

Джерело: Deadline