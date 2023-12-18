sonyazhytkova .18 декабря, 2023 14

Зірка Голлівуду, Гері Олдмен, розповів про те, як ролі в "Гаррі Поттері" та "Бетмені" не лише принесли йому славу, але й буквально "врятували" його особисте життя.

Тільки один актор зміг впоратися з ролями Джима Гордона та Сіріуса Блека - Гері Олдмен. І, виявляється, обидва персонажа глибоко вплинули на актора, який представив їх у фільмах "Гаррі Поттер" та "Бетмен". Під час інтерв'ю у програмі The Drew Barrymore Show Олдмен зауважив, що ці ролі буквально врятували його:

"Дякую Богу за Гаррі Поттер. І ще раз повторюю, ці дві ролі - Бетмен і Гаррі Поттер - насправді врятували моє життя, дозволяючи мені здійснювати мінімальну кількість роботи за максимальну винагороду... і при цьому залишатися вдома з дітьми. Коли ми знімали перший Бетмен, Лондон дублював Готем. Я здійснив 27 рейсів туди-назад з Лос-Анджелеса. Прилітав на один день. Знімав весь день. І Кріс Нолан люб'язно сказав - "Дивіться, я в машині, їду до аеропорту. Якщо щось не так в дейлі, то я повертаю машину - але ви розумієте, куди я їду".

Олдмен продовжив:

"Після закінчення зйомок, я вирушав в машині до аеропорту. І на його честь, варто відзначити, що він дотримувався графіку. Я проводив три дні вдома, приїжджав сюди на два. Збирався додому на вихідні, повертався сюди на один день... вирушав додому на тиждень, повертався сюди на чотири дні. Інакше, я відчував, що дітей виховує няня".

Джерело: Мovieweb