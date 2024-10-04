sonyazhytkova .4 октября, 2024 3

Пітер Ґулд нещодавно розповів цікавий факт з початкового етапу створення проєкту. Виявляється, ексцентричний адвокат, якого зіграв Боб Оденкірк у серіалі "Краще подзвоніть Солу", міг працювати в магазині Hot Topic, а не в Cinnabon, як це сталося в результаті.

Пітер Ґулд нещодавно натрапив на сторінку раннього сценарію передостаннього епізоду "Пуститися берега", що викликало в нього ностальгічні спогади. У серіалі "Краще подзвоніть Солу" Сол Ґудман, якого зіграв Боб Оденкірк, працює в пекарні Cinnabon, що стало важливим елементом його історії. Це рішення перегукується з моментом з епізоду "Гранітний штат" 2013 року, де Сол мріє стати менеджером Cinnabon в Омасі: "Якщо пощастить, через місяць я буду там". Ця сцена підкреслює його боротьбу за виживання в новому житті, намагаючись вийти з тіні свого минулого.

Сценарист розповів, що рішення змінити роботу персонажа було обумовлено тим, що Hot Topic реалізовував товари з "Пуститися берега", і команда не хотіла, щоб це виглядало як безпосередня реклама. У результаті вибір впав на Cinnabon, і представники компанії навіть не здогадувалися про це до виходу серії.

"Краще подзвоніть Солу" став спінофом після успішного завершення п’ятирічного показу "Пуститися берега" у 2013 році, занурюючи глядачів у події, що сталися за шість років до того, як Сол Ґудман потрапив до кримінального світу Волтера Вайта. Серіал отримав безліч номінацій на престижні премії, зокрема "Золотий глобус" та "Еммі".

Джерело: Deadline