sonyazhytkova .1 марта, 2024 9

У трейлері серіалу, який вийде на екрани 14 березня, шанувальники будуть приємно здивовані поверненням доктора Арізони Роббінс.

ABC раніше анонсували, що Джессіка Кепшоу повернеться у ролі гості цього сезону і зараз глядачі мають чітке уявлення про те, що її чекає. У відкритих моментах трейлера Арізона, стоячи перед інтернами у аудиторії, запитує, хто готовий стати частиною історії. Здається, що вона повернулася до Сіетла, щоб здійснити революційну хірургічну операцію на плоді. Трейлер також представляє Наталі Моралес, яка виконає роль Моніки Бельтран, педіатра, чия прагматичність і професіоналізм зробили її однією з кращих у своєму ділі. У неї виникає невеликий конфлікт з Амелією в перший день у лікарні. Крім того, є великий натяк на те, що важливою подією на початку сезону стане захворювання Тедді.

Також, шанувальники побачать, що Оуен стикається з необхідністю прийняти складне рішення щодо необхідної операції, яку, здається, виконає Вінстон. І, звичайно, не обійдеться без розвитку романтичних відносин. Між Джулсом і Блу, а також Лукою і Сімоне залишаються нерозкритимі почуття. Лінк і Джо також стикаються з тим, що їхнє кохання стає відкритим для громадськості.

"Анатомія Грей" 20-й сезон виходить на екрани ABC 14 березня о 21:00 за східноамериканським часом з подальшим стрімінгом на Hulu на наступний день.

Джерело: Deadline