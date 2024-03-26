sonyazhytkova .26 марта, 2024 9

Hulu опублікував офіційний трейлер до телешоу "Під мостом", восьмисерійного лімітованого проєкту з участю Лілі Гладстоун, Райлі Кеох та Арчі Панджабі, перед його прем'єрою 17 квітня.

Серіал відтворює події, які відбулися у 1997 році і зафіксовані у книзі Ребекки Ґодфрі. Головна героїня, 14-річна Ріна Вірк, вирушила на вечірку до друзів і зникла безвісти. Ця загадкова історія, яка стала поштовхом для телешоу, заплутує глядача у темні містифікації і неочікувані обороти подій. "Під мостом" розкриває таємниці та зміни в житті молодих героїнь, залучених до цього справжнього вбивства, дозволяючи глибше зрозуміти справжні мотиви та обставини цього загадкового злочину.

Через очі Ребекки Ґодфрі, яка виконується Райлі Кеох, та місцевої поліцейської (Лілі Гладстоун), ми потрапимо у закутки секретного світу молодих жінок, звинувачених у тяжких злодіяннях. Серіал розкриває шокуючі факти про таємничого вбивцю. У акторському складі також виступають Врітіка Гупта, Хлоя Гідри, Джавон "Уанна" Уолтон, Іззі Джі., Айяна Гудфеллоу та Езра Фароук Хан.

Сценарій було адаптовано Квінн Шепард, а виконавчими продюсерками виступають Самір Мейта, Ліз Тігелаар та Стейсі Сілверман (з відомого проєкту "Best Day Ever"). Крім того, серед виконавчих продюсерів є також Шепард, Ґодфрі та Тара Дункан. Райлі Кеох також виступає в ролі виконавчої продюсерки разом із Джиною Гаммелл (відомою за "Felix Culpa"). Пілотний епізод режесує Гіта Патель. Серіал виробляється студією ABC Signature.

Джерело: Deadline