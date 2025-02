sonyazhytkova .15 февраля, 2025 9

Disney знову звертається до класики, розпалюючи ностальгію глядачів у новому тизер-трейлері до ігрового ремейку "Білосніжки". Це музична фентезі-казка знята Марком Веббом за сценарієм Ґрети Гервіґ та Ерін Крессіди Вілсон.

Хоча до прем'єри ще понад місяць, студія вже активно підігріває інтерес, додаючи до промо-матеріалів ретро-стилістику, що підкреслює її кінематографічну спадщину.

Новий тизер представляє Рейчел Зеглер у ролі Білосніжки, Ґаль Ґадот у образі злої королеви, а також Ендрю Бернапа (Джонатан), Ансу Кабію (Мисливець), Дюджонну Гіфт (Мейпл), Мартіна Клеббу (Буркотун) і Коліна Майкла Кармайкла (Фарно). Глядачі побачать, як герої поринають у світ музики й танцю, а Білосніжка вирушає у захопливу подорож назустріч своїй долі, сповненій чарів та випробувань.

Головна інтрига нового фільму – наскільки він відрізнятиметься від класичного мультфільму 1937 року. Сценаристка Ґрета Гервіґ, відома своєю сучасною інтерпретацією "Барбі", явно внесла новий погляд на знайому історію.

Серед найбільших оновлень – нові музичні номери. Бендж Пасек і Джастін Пол ("Ла-Ла Ленд", "Дорогий Еван Гансен", "Найвеличніший шоумен") написали кілька пісень, зокрема сольну композицію Білосніжки "Waiting on a Wish". Однак і класичні мелодії, такі як "Heigh-Ho" та "Whistle While You Work", залишаться.

Не обійшлося без суперечок. Зокрема, персонажі семи гномів у цій версії створені за допомогою CGI, а не зіграні акторами з карликовістю, що викликало бурхливі обговорення.

Ще одна цікава зміна – пояснення імені головної героїні. У класичній версії вона отримала його через свою білу, як сніг, шкіру. У новому фільмі її так назвали на честь стійкості після пережитої в дитинстві хуртовини.

Як Disney переосмислив культову казку – стане відомо вже 21 березня 2025 року.

Джерело: Мovieweb