sonyazhytkova .8 апреля, 2025 4

Режисер-візіонер Вес Андерсон знову в ударі — цього разу виводить на арену бізнес-магната, який вижив у катастрофі, і його доньку-черницю, що несподівано стає спадкоємицею цілого імперського хаосу. У новому трейлері до "Плану фінікійця" — знайомі обличчя, фірмовий візуал і купа дивацтв, як ми любимо.

"План фінікійця" - темна комедійна драма з типово весо андерсонівським присмаком абсурду. І якщо вам здавалося, що вже все бачили — приготуйтесь до чергового сюрпризу.

У центрі сюжету — Зса-Зса Кордо (Бенісіо Дель Торо), надбагатий і надто незграбний бізнесмен, який після доволі видовищної авіакатастрофи вирішує передати свій бізнес… черниці. Тобто власній доньці, Сестрі Лізель (Міа Тріплтон). Однак життя виявляється значно складнішим за молитви: Лізель мусить розплутати павутину божевільних фінансових схем, познайомитися з ексцентричними персонажами, і, головне — не дати себе з’їсти в хижому корпоративному світі.

Усе це — на фоні фірмового стилю Андерсона: симетрія, кольори, костюми, іронія та той самий баланс між наївністю і темрявою.

До акторського складу увійшли: Скарлетт Йоханссон, Том Генкс, Джеффрі Райт, Бенедикт Камбербетч, Майкл Сера, Річард Айоаді, Руперт Френд, Різ Ахмед та Браян Кренстон. Тобто все, що треба для естетично витонченого, химерного і трохи божевільного кіно.

Після оскароносної короткометражки "Дивовижна історія Генрі Шугара", це перший повнометражний проєкт Веса Андерсона. І якщо короткий метр приніс йому статуетку, то "План фінікійця", схоже, готовий влаштувати цілий корпоративний Апокаліпсис.

Прем'єра запланована на 6 червня 2025. І пам’ятайте: коли ваша донька — черниця, а спадок — корпорація з ворогами, краще двічі подумати перед тим, як вижити в авіакатастрофі.

Джерело: Gamesradar