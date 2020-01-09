Анастасия Лях .9 января, 2020 15

Как сообщает Slash Film, потоковый сервис Netflix уже запустил в разработку продолжение фэнтезийного полицейского боевика «Яркость», главные роли в котором исполнили Уилл Смит и сильно загримированный под орка Джоэл Эдгертон.

В режиссерское кресло возвращается постановщик оригинала Дэвид Эйр. По словам мувимейкера, он уже приступил к работе над сиквелом и намерен исследовать фэнтезийный мир «Яркости» глубже и детальнее.

Напомним, первый фильм вышел на стриминговой платформе в 2017 году. Он рассказывал о вымышленном мире, в котором люди и фантастические существа живут бок о бок. Смит и Эдгертон сыграли копов-напарников , человека и орка.

Картина была разгромлена критиками в пух и прах и многими авторитетными изданиями названа едва ли не худшей за год.