Как сообщает Slash Film, потоковый сервис Netflix уже запустил в разработку продолжение фэнтезийного полицейского боевика «Яркость», главные роли в котором исполнили Уилл Смит и сильно загримированный под орка Джоэл Эдгертон.
В режиссерское кресло возвращается постановщик оригинала Дэвид Эйр. По словам мувимейкера, он уже приступил к работе над сиквелом и намерен исследовать фэнтезийный мир «Яркости» глубже и детальнее.
Напомним, первый фильм вышел на стриминговой платформе в 2017 году. Он рассказывал о вымышленном мире, в котором люди и фантастические существа живут бок о бок. Смит и Эдгертон сыграли
Картина была разгромлена критиками в пух и прах и многими авторитетными изданиями названа едва ли не худшей за год.
Первый не шедевр, но вполне смотрибельный фильм, так что посмотрю и второй - надеюсь, что он будет не хуже.
Фильм огонь, уже слили в сеть в HD качестве, я тут => shre.su/9NQG смотрел, что и вам рекомендую