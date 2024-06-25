sonyazhytkova .25 июня, 2024 7

Зірка "Шиттс-Крік" виступатиме в ролі ведучого і виконавчого продюсера нового сезону, який обіцяє захопливі світові подорожі у пошуках найцікавіших мандрівницьких пригод.

У другому сезоні Леві відправився в захоплюючу подорож по Європі, де він не лише полював на трюфелі в Італії та відвідав відмивання сіном у Німеччині, але й насолоджувався компанією Джоан Коллінз у Сен-Тропе.

У другому сезоні Леві пройшов цілий шлях по Європі, відкриваючи для себе нові кулінарні та культурні перлини: від полювання на трюфелі в Італії до відпочинку у сіновідмивальні у Німеччині та зустріччю з Джоан Коллінз у Сен-Тропе.

Після цього він подякував програмі за можливість і сказав: "Щоб стати справжнім мандрівником, потрібно мати сильний дух пригод і безмежну цікавість. Після двох сезонів я відчув, що розвиваються у мені обидві ці риси. Я радий, що продовжую цей шлях і вчитимуся новому. Так тримати, схоже, буде моїм гаслом на майбутнє!".

Шоу "Неохочий мандрівник" знаходиться під керівництвом британської компанії Twofour, з підтримкою європейського відділу Apple, де за безсценарний комісіонінг відповідає Алісон Кіркхем.

Джерело: Deadline