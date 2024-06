sonyazhytkova .22 июня, 2024 9

Прем'єра четвертої частини детективної серії "Only Murders in the Building" відбудеться 27 серпня на платформі Hulu.

Хоча основні деталі сюжету сезону залишалися невідомими, в середині травня був представлений тизер-трейлер, який пояснив, чому головні герої Чарльз-Хейден Севідж (Стів Мартін), Олівер Патнам (Мартін Шорт) та Мейбл (Селена Гомес) вирушають до Лос-Анджелеса.

Чарльз, Олівер і Мейбл розслідують шокуючі події, що відбулися в кінці третього сезону, пов'язані з дублером Чарльза та його подругою Сазз Патакі (Джейн Лінч). Підозрюючи, що метою нападу могла бути не Сазз, а Чарльз, трійка відправляється до Лос-Анджелеса, де на кіностудії готують фільм про подкаст "Only Murders". Під час їхнього повернення до Нью-Йорка герої стикаються з новими викликами — вони заглиблюються в таємниці мешканців Західної Вежі Арконії.

У четвертому сезоні також повернуться знайомі обличчя, такі як Меріл Стріп, Майкл Сиріл Крейтон та Да’Вайн Джой Рендольф, а нові ролі виконають Мелісса МакКарті, Моллі Шеннон, Кумейл Нанджіані та Річард Кайнд.

Джерело: Deadline