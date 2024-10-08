sonyazhytkova .8 октября, 2024 6

Актор продовжує вірити у можливість другого сезону серіалу "Обі-Ван Кенобі" і навіть розповів про свої захоплюючі ідеї, які хотів би реалізувати.

На нещодавньому виступі на Comic-Con у Лос-Анджелесі Юен Мак-Грегор розкрив свої думки щодо майбутніх подій для його персонажа. На запитання про можливий розвиток серіалу він відповів: "Другий сезон Обі-Вана? Є кілька ідей. Я хотів би одягнути ту броню з 'Війн клонів'. Це було б цікаво для мене".

Мак-Грегор також згадав, що для цього етапу історії його можна було б омолодити за допомогою спецефектів, що дозволило б знову об’єднати його з Гейденом Крістенсеном.

Крім того, Мак-Грегор висловив бажання дослідити період між подіями першого сезону і тим, як його персонаж з'являється у фільмі "Зоряні війни: Епізод IV – Нова надія", де роль Обі-Вана виконував Алек Гіннесс. "Має бути ще кілька цікавих історій у цьому проміжку часу, і ми сподіваємось, що нам вдасться їх дослідити", – підсумував актор.

Другий сезон "Обі-Вана Кенобі" поки що не отримав офіційного підтвердження, але Мак-Грегор активно підтримує цю ідею з моменту завершення першого сезону у 2022 році.

Джерело: Gamesradar