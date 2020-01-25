Анастасия Лях .25 января, 2020 3

В Лос-Анджелесе состоялась премьера экранизации дисишного комикса «Хищные птицы», в которой МакГрегор сыграл главного антагониста по прозвищу Черная маска.

Настоящее имя его персонажа — Роман Сионис. Он — бизнесмен-толстосум , унаследовавший от родителей (которых сам же и убил) косметологическую компанию. В стремлении улучшить дела компании он выпустил на рынок непротестированную маску для лица, в которой оказались токсины, уродующие кожу. Этот провал, а также многочисленные травмы детства, плюс ненависть к семейству Уэйнов и их успеху спровоцировали появление темного альтер эго Романа по имени Черная маска.

В фильме «Хищные птицы», где Черная маска противостоит команде антигероинь во главе с Харли Квинн, между Романом и его ближайшим помощником Виктором Засом, которого играет Крис Мессина, существует неоднозначная связь.

На вопрос журнала Variety о гомосексуальном характере этих отношений, заданный во время лос-анджелесской премьеры, МакГрегор и Мессина ответили: «Скорее да, чем нет». Но также добавили, что «все запутано».

Стоит отметить, что персонаж по имени Рене Монтойя из команды «Хищных птиц», женщина-детектив полиции в исполнении актрисы Рози Перес, является лесбиянкой.

Напомним, старт феминистского экшена, получившего взрослый прокатный рейтинг, в украинских кинотеатрах намечен на 6 февраля.