Таня Гончаренко .15 октября, 2021 0

Актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко завершили съемки фильма в рамках научно-просветительского проекта "Вызов" на борту Международной космической станции и готовятся к возвращению на Землю.

Полет на орбиту российских кинематографистов, на корабле СОЮЗ МС-19, под руководством Антона Шкаплерова, вызвал бюрю обсуждений, ведь опыт съемок фильма прямо на орбите случился с человечеством впервые. Вернуться домой члены экипажа должны 17 октября в 07:36 по московскому времени.

Как заявляет Роскосмос члены экипажа уже занимаются проверкой полетных скафандров и "доукладкой возвращаемых грузов".

Напомним, фильм "Вызов" расскажет о враче (Пересильд), которая летит на орбиту, чтобы спасти космонавта. Кроме актрисы, в съемках задействовали настоящих космонавтов Антона Шкаплерова, Олега Новицкого и Петра Дуброва.

Как и всех членов экспелиции Пересильд и Шипенко ожидает реабилитационный период, который продлится 10 дней. Но, уже через двое суток полсе возвращения, состоится онлайн пресс-конференция по итогам полета.