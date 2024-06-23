sonyazhytkova .23 июня, 2024 2

Акторка, яка вже підкорила світ кіно, тепер розширює свої горизонти, запустивши власний бренд джину "Papa Salt", разом зі своїм чоловіком та бізнес-партнером Томом Акерлі і ще трьома друзями.



Зірка та продюсерка фільму "Барбі", який зібрав 1,4 мільярда доларів, розповіла The Times of London, що процес створення та просування її джину був для неї "освіжаючим" і що продавати алкоголь значно легше, ніж фільми. Вона пояснила:

"Фільми – це божевільний бізнес, де ви продаєте щось нематеріальне, це ідея. Ви не знаєте, скільки це принесе, хто його побачить, чи побачать взагалі і як його сприймуть. З джином набагато простіше. Це можна передбачити і викласти в таблицю, чого не можна зробити з ідеєю фільму".

Незважаючи на це, продюсерська компанія Роббі LuckyChap має величезний успіх з моменту свого заснування у 2014 році. Серед її проєктів – хіти "Я, Тоня" (2017), "Перспективна дівчина" (2020), "Солтберн" (2023) і, звичайно, минулорічний феномен "Барбі". Компанія отримала 25 номінацій на премію "Оскар", 18 номінацій на премію BAFTA та мільярди доларів касових зборів.

Роббі зізналася, що спочатку сумнівалася, чи варто йти шляхом таких знаменитостей, як Бред Пітт, Джордж Клуні та Кайлі Міноуг, які вже успішно увійшли в індустрію напоїв. Однак вона зрозуміла, що для неї, її чоловіка та друзів це не просто бізнес, а справжнє захоплення. Вона зазначила:



"Наші пристрасті – це фільми та напої, і тепер ми реалізували обидві мрії".

Джерело: Deadline