sonyazhytkova .3 января, 2025 9

Стримінговий гігант оприлюднив трейлер нового восьмисерійного проєкту "З любов’ю, Меган", який обіцяє відкрити глядачам секрети краси та гармонії. Прем’єра шоу запланована на 15 січня.

У центрі уваги — герцогиня Сассекська, яка разом із зірковими гостями, серед яких Мінді Кейлінг, Аліс Волтерс, Рой Чой та її чоловік принц Гаррі, прагне змінити уявлення про формат програм про стиль життя. У трейлері можна побачити, як Меган експериментує на кухні, доглядає за садом і просто насолоджується моментами з друзями.

Шоу обіцяє глядачам не лише практичні поради, а й натхнення для створення краси навіть у найнеочікуваніших ситуаціях.

До речі, напередодні прем’єри Меган вперше за сім років повернулася до Instagram, опублікувавши загадкове відео: на пляжі вона залишає слід у вигляді напису "2025". Що саме символізує цей жест, поки залишається загадкою.

Джерело: Deadline