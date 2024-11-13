sonyazhytkova .13 ноября, 2024 1

Кейсі Блойс, голова HBO, підтвердив, що продовження "Гри престолів" з Кітом Герінгтоном у головній ролі наразі не розробляється. Однак він не виключив, що проєкт може бути відновлений у майбутньому.

"Можливо, ми спробуємо ще раз", — сказав Блойс під час презентації новинок HBO та Max на 2025 рік. Він не розкрив, які саме обставини можуть сприяти реалізації цього спін-оффа.

У квітні Кіт Герінгтон поділився з ScreenRant, що серіал "покидає розробку", оскільки команда не змогла знайти історію, яка б задовільнила всіх. Тому було вирішено призупинити виробництво проєкту. Актор також погодився з думкою Блойса, додавши: "Можливо, колись повернемося до цього, але на даний момент — це на паузі".

Наразі в розробці два приквели до "Гри престолів": "Дім дракона", який отримав високі рейтинги під час другого сезону цього літа, та "Лицар семи королівств", що обіцяє легший тон, порівняно з попередніми проєктами. Цей серіал розповідає історію Сера Дункана Високого, і вже перебуває на етапі виробництва.

Блойс зазначив, що на сьогодні єдині проєкти, які вони вважають достатньо сильними для тривалої підтримки, це вже існуючі приквели. Він додав, що компанія не хоче поспішати з новими ідеями та поки не дає зелене світло іншим задумам. HBO підходить до розробки серіалів обережно, обираючи лише ті, які можна реалізувати на найвищому рівні.

Ідеї для продовження "Гри престолів", зокрема про Джона Сноу, почали ходити ще в червні 2022 року, коли з'явилася інформація про проєкт під робочою назвою "Сноу". Джордж Мартін підтвердив, що на той момент серіал уже перебував на стадії розробки, з запрошеними сценаристами та шоураннерами, яких запросив сам Герінгтон. Та чи справді це лише питання часу, перш ніж Джон Сноу знову з’явиться на екранах? Відповідь залишається відкритою.

Джерело: Deadline