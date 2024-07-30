sonyazhytkova .30 июля, 2024 3

Під час панелі Marvel Studios на Comic-Con у Сан-Дієго 27 липня 2024 року, Шакман розповів, що творці фільму пішли на екстремальні заходи, щоб створити максимально точний образ персонажа, якого грає Ебон Мосс-Бахрач.

"Ми намагаємося зберегти вірність коміксам, але також прагнемо до реалістичності", - розповів режисер, згідно з даними Entertainment Weekly. Щоб досягти цієї мети, творці фільму навіть відправились у пустелю, шукаючи ідеальний камінь для створення образу Бена Гріма.

"Ми звернулися до вчених, консультувалися з фахівцями з тваринного світу і розмовляли з усіма, хто міг нам допомогти", - зазначив Шакман, підтверджуючи, що події фільму розгортаються в "ретро-майбутньому 60-х". "Це поєднання знайомого з 60-х років і абсолютно нового, чого ви ще не бачили", - додав він.

Фільм також представить зірковий склад, до якого входять Джозеф Квінн, Ванесса Кірбі та Педро Паскаль у ролях Джонні Шторма, С'ю Шторм та Ріда Річардса відповідно.

"Фантастична четвірка: Перші кроки" запланована до виходу в прокат 25 липня 2025 року. Хоча деталі сюжету поки що тримаються в таємниці, на основі того, що Ральф Іенсон зіграє грізного антагоніста Галактику, можна припустити, що саме з ним доведеться зіштовхнутися першій сім'ї Marvel.

Джерело: Gamesradar