Мерсед повідомила, що Девер потребувала додаткової охорони через ворожі настрої деяких шанувальників до її персонажа Еббі Андерсон, солдатки, яка перебуває у конфлікті з Еллі (в ролі якої Белла Ремзі).

"У світі є багато дивних людей, які насправді ненавидять Еббі, хоча вона й не є реальною особою", - зазначила Ізабела Мерсед у подкасті Happy Sad Confused. "Кейтлін довелося забезпечити додаткову охорону під час зйомок".

Окрім того, що персонаж Еббі є антагоністом для Еллі та Джоела (Педро Паскаль), деякі фанати відеогри критикували її через зовнішність і розповсюджували помилкові чутки про те, що вона є трансгендерною. Інші також виступили проти вибору Кейтлін Девер на роль, вважаючи, що вона не відповідає уявленням про фізичну форму персонажа.

"Мене дивує, чому люди обурюються, адже шоураннер і творець відеогри працюють разом над цим проєктом. Якщо вам подобається те, що зробив автор, і він продовжує працювати над цим, чому ви злі? Я не можу стримувати свої думки в Twitter. Я бачу ці коментарі, і це змушує мене реагувати агресивно", - поділилася Мерсед.

Ізабела Мерсед, яка грає партнерку Еллі Діну в другому сезоні, також захистила Девер, чия мати померла від раку грудей у лютому.

"Кейтлін - надзвичайно класна людина, яка не піддається впливу зовнішніх факторів", - додала вона. "Вона дійсно має правильний настрій і проходить через багато особистих випробувань. Це важко бачити, але їй справді слід вручити Еммі. Я неймовірно рада, що глядачі побачать, наскільки чудово Белла і Кейтлін виконали свої ролі".

Окрім Девер та Мерсед, у другому сезоні з'являться також Кетрін О'Хара, Джеффрі Райт, Денні Рамірес, Таті Габріель, Ян Мазіно, Аріела Барер та Спенсер Лорд.

Довгоочікувана прем'єра другого сезону "The Last of Us" відбудеться на Max у 2025 році.

Джерело: Deadline