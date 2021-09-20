Таня Гончаренко .20 сентября, 2021 7

Вчера, 63-летняя Шерон Стоун, секс-символ своего времени, американская актриса, продюсер и бывшая модель похвасталась в Instagram идельной фигурой.

Звезда "Основного инстинкта" опубликовала фото в купальнике, расположившись на камнях у моря. Стоун подписала снимок "Забота о себе имеет значение". С этим утверждением сложно поспорить глядя на идеальное тело актрисы.

Напомним, Шерон Стоун удостоена множества наград. Она лауреат премий «Золотой глобус» и «Эмми», а также номинантка на премию «Оскар». Также, звезда четырежды номинирована на премию Голливудской ассоциации иностранной прессы и однажды на премию Американской Киноакадемии.