sonyazhytkova .11 мая, 2024 8

На екрани виходить Huggy Wuggy. Відеогра, яка ґрунтується на уявному пухнастому другові з дитинства, отримує живу екранну адаптацію.

Хоррор гра на виживання "Poppy Playtime" від Mob Entertainment перетворюється на фільм студією Legendary, яка відома своєю роботою над "Годзіллою". За інформацією від видання Hollywood Reporter, розроблятиметься жива екранна версія, що обіцяє стати справжньою насолодою для прихильників жахів.

У першому розділі гри гравець стає колишнім працівником фабрики іграшок Playtime Co., який отримує таємничий лист і повертається до покинутого заводу. Проте, виявляється, що місце переповнене зловісними іграшками, які оживають. Щоб залишитися в живих, гравцю доведеться шукати сліди, вирішувати головоломки і збирати різноманітні гаджети, а також розкрити таємницю фабрики. Віодеогра має широкий арсенал страшних персонажів, включаючи Huggy Wuggy, Mommy Long Legs, CatNap і, звичайно, ляльку Poppy Playtime.

У другому розділі, під назвою "Fly in a Web", гравець має визволити з полону Poppy Playtime, а третій під назвою "Deep Sleep" вимагає відновити енергопостачання в дитячому будинку на місці, водночас уникаючи переслідування з боку CatNap.

"Poppy Playtime" була створена компанією Mob Entertainment у 2021 році зусиллями братів Зака і Сета Беланжерів. Незабаром після випуску першого розділу вона стала популярною, набравши понад 12 мільйонів гравців на ПК та мобільних платформах. До виходу третього розділу гру вже грали на PlayStation та Nintendo Switch, а продукція із символікою гри швидко розліталися з полиць магазинів.

Наразі проєкт не має офіційного синопсису, дати виходу або списку акторів і невідомо, чи фільм буде відтворювати події всіх трьох розділів гри чи лише першого. Хто знає, можливо, перед нами стоїть ще одна кінопродукційна франшиза на основі відеоігор.

Джерело: Gamesradar