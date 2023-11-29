sonyazhytkova .29 ноября, 2023 8

У другому сезоні "Останнього з нас" глядачі можуть очікувати відновлення відкинутого контенту з гри Частина II, що обіцяє приховані таємниці та несподівані сюжетні повороти.

Виробництво другого сезону "Останнього з нас", запланованого на початок 2024 року. Ніл Друкманн відкриває завісу таємниці, обіцяючи відновлення раніше відкинутого контенту з гри "Останній з нас. Частина II".

У своєму інтерв'ю для Entertainment Weekly він розкриває, що принаймні один елемент з гри знайде своє місце у сюжеті серіалу. Проте, він наполягає на тому, що можливі зміни під час розробки шоу, будуть внесені з метою досягнення найкращого підходу для захопливого розвитку подій:

"Зазначаю, що заплановано використання щонайменше одного елемента з раніше відкинутого рівня у шоу. Важливо розуміти, що зйомки ще не розпочалися, і усе може змінитися в залежності від того, які рішення ми приймемо на завершальних етапах".

"Втрачені рівні призначені для представлення унікального погляду на оригінальний процес розробки "Останнього з нас. Частина II" та збагачення захоплення прихильників творчими зусиллями студії. Навіть при відхиленні телесеріалу від оригінальної гри для відповідності жанровим особливостям, ймовірно, ця тенденція повториться, але важливо враховувати, що ці втрачені рівні не визначають хід роботи над серіалом HBO, який розробляється незалежно від 'Частини II' відеогри" - додав Друкманн.

Серіал, взятий за основу високооціненої відеогри, розгортає події в апокаліптичному світі, де виживший Джоел взяв на себе важливу місію - провести молоду Еллі через жорстокий та небезпечний залишок суспільства. Шоу розкриває їхні взаємини в умовах неймовірних труднощів та стикається з безжалісними ворогами, подорожуючи по безлюдним пейзажам постпандемічної Америки.

Джерело: Мovieweb