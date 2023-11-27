sonyazhytkova .27 ноября, 2023 13

Креативні майстри за кулісами "Монарх: Спадок Монстрів" розкривають свої погляди на майбутнє продовження серіалу на Apple TV+.

"Монарх: Спадок Монстрів" вражає своїми новими епізодами на Apple TV+, а ключові члени творчої команди вже обговорюють можливість зйомок другого сезону. Ексклюзивний серіал розгортається після епічної битви між Годзіллою та Титанами, розкриваючи подорож родини, що шукає правду. Хоча перший сезон ще триває, виконавчий продюсер Метт Фракшин поділився своїми думками про подальші можливості шоу в інтерв'ю з The Direct:

"Ми не планували, щоб це був обмежений серіал. Ми віддані цьому персонажу і всесвіту, і якщо нам пощастить, ми готові продовжувати створювати контент так довго, як буде попит, чесно кажучи -Так!".

Кріс Блек, режисер "Монарх: Спадок Монстрів", зауважив, що можливість продовження шоу залежить від реакції глядачів і фанатів:

"У нас на увазі, що рішення справді лежить в руках глядачів і фанатів. Ми сподіваємося, що вони сприймуть історію, яку ми розкриваємо, і захочуть більше. Ми розпочинали цей проект з нуля, як телесеріал, розрахований на десять годин, і якщо нам пощастить, ми готові розглядати не лише два, а й три сезони, скільки нам доведеться отримати".

Джерело: Мovieweb