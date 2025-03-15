sonyazhytkova .15 марта, 2025 2

Кінокомпанія Neon презентувала тизер фільму "Життя Чака" – екранізації новели Стівена Кінга. Хоча відео доволі коротке, воно вже навіює асоціації з "Шоу Трумана".



У тизері показано двох людей, які тримаються за руки, миготливий жовтий світлофор та звук, схожий на цокання годинника. На цьому фоні Чарльз "Чак" Кранц (Том Гіддлстон) спокійно прогулюється сучасним містечком. Голос за кадром, перефразовуючи Волта Вітмена, заявляє: "Всесвіт містить безліч світів, але також містить... мене".

Фільм, що став лауреатом глядацької премії на кінофестивалі в Торонто 2024 року, є незвичною варіацією на тему людської смертності. Це не класичний горор, а радше сюрреалістична комедія з філософськими мотивами. Для Майка Фленагана, відомого такими стрічками, як "Окулус", "Тиша", "Доктор Сон" і "Гра Джеральда" (остання також за Стівеном Кінгом), ця робота стала кроком у новому напрямку.

Творці тизеру навмисне підкреслюють, що це не ще одна горор-екранізація Кінга, а ближча за духом до таких культових драм, як "Втеча з Шоушенка", "Зелена миля" та "Залишайся зі мною".

Окрім Гіддлстона, у "Житті Чака" зіграли Чіветель Еджіофор, Карен Гіллан, Меттью Ліллард, Джейкоб Тремблей, Марк Гемілл, Гізер Ленгенкемп і Кейт Сігел.

Прем’єра очікується вже цього року.

Джерело: Deadline

