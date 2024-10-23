sonyazhytkova .23 октября, 2024 10

Перший офіційний тизер серіалу "Get Millie Black", створеного HBO та Channel 4 за участю лауреата Букерівської премії Марлона Джеймса.

Прем’єра серіалу, запланована на 25 листопада на HBO і платформі Max, обіцяє захопити глядачів історією Міллі-Джан Блек, колишньої детективки Скотланд-Ярду, роль якої виконує Тамара Лоуренс. Повернувшись до рідного Кінгстона на Ямайці, вона займається розслідуванням зниклих людей, але невдовзі опиняється у ще більш заплутаних ситуаціях. Їй доведеться рятувати сестру, яка, схоже, не піддається порятунку, і розшукувати дитину, що зникла безслідно. Справи, які вона береться розкрити, не тільки змінять її життя, але й випробують її на міцність.

Ще у 2021 році проєкт почав набирати обертів, коли Deadline повідомило про початок його роботи. У травні 2022 року були оголошені основні актори, а наприкінці року Лоуренс заінтригувала аудиторію, заявивши, що цей серіал покаже Ямайку так, як її ще не бачили на світовій сцені.

Виробництвом серіалу займається компанія Motive Pictures у співпраці з HBO та Channel 4. Автором і виконавчим продюсером виступає Марлон Джеймс, відомий своїм романом "Коротка історія семи вбивств", який отримав Букерівську премію у 2015 році.

Джерело: Deadline